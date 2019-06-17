Анна Нетребко призвала женщин не стесняться своего тела

Певица считает, что лишний вес не должен быть проблемой.

Анна Нетребко известна любовью к калорийной пище, которую с удовольствием готовит. Она часто делится рецептами с поклонниками. Певица не раз упоминала, что не стремится к худобе, потому что для ее оперного голоса нужен вес.

Дива призвала всех женщин не стесняться и любить свое тело в любом весе. В своем Instagram она выложила видеоролик, на котором женщина с пышными формами зажигательно исполняет танец живота.

«Любите своё тело! Хорошего дня», – написала Анна.

Ряд подписчиков предположили, что на видео сама Нетребко, однако она опровергла это.

«Спасибо, но это не я… нету ни габаритов, ни мастерства, а лишь восхищение», – прокомментировала она.