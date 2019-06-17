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На руке Чиповской появилось кольцо, похожее на помолвочное

Из-за нового фото актрисы появились слухи, что она готовится к свадьбе с Дмитрием Ендальцевым.

На руке Чиповской появилось кольцо, похожее на помолвочное
Анна Чиповская. фото: globallook.com

В свои 32 года Анна Чиповская сыграла в более чем в 30 кинолентах и в ряде спектаклей. Девушка прославилась благодаря сериалу «Оттепель». А вот в личной жизни  у нее не все так просто.  Около четыре лет привлекательная брюнетка строила отношения с креативным директором рекламного агентства Даниилом Сергеевым, но свадьбу они так и не сыграли. Ходили слухи, что причиной расставания стала ревность мужчины.

На съемках фильма «Гороскоп на удачу» актриса познакомилась с Дмитрием Ендальцевым, симпатия быстро переросла в роман.

О своих отношениях влюбленные говорят редко. Однако на днях появились слухи, что актер сделал предложение избраннице. 16 июня Анна отмечала день рождения. В соцсети ее поздравила коллега и подруга Светлана Устинова.

«Сегодня первый день твоего личного нового года. Пусть он и последующие дни будут таким же блистательными и наполненными как неделя до и сам день рождения, где ты сияла на сцене, вручая награды, в качестве жюри главного кинофестиваля страны. Горжусь!», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Актриса также добавила фото с именинницей. Подписчики тут же обратили внимание, что на безымянном пальце правой руки Чиповской красуется золотое кольцо с драгоценным камнем.

Поклонники отметили, что украшение похоже на помолвочное и заподозрили, что Ендальцев попросил руки у своей возлюбленной. Пока эту информацию ни Анна, ни Дмитрий не подтвердили. Однако они вместе уже два года и не исключено, что пара решила в этом году сыграть свадьбу.

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Анна ЧиповскаяДмитрий Ендальцевслухи о помолвке
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На руке Чиповской появилось кольцо, похожее на помолвочное
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