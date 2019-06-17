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Светлая грусть: Ким Кардашян скучает по покойному отцу

Звезда опубликовала архивное фото и порадовалась, что клиника Роберта Кардашяна помогает многим пациентам излечиться от рака пищевода.

Светлая грусть: Ким Кардашян скучает по покойному отцу
Ким Кардашян. Фото: globallookpress

Каждое третье воскресенье июня в Америке празднуют день отца. Ким Кардашян опубликовала архивное фото с покойным папой в честь праздника. Звезда призналась, что скучает по отцу. Роберт Кардашян умер в 2003 году в возрасте 59 лет от рака пищевода.

«Ты бы гордился Клиникой Роберта Кадрашяна. Я видела, как за такой короткий промежуток времени мы помогли многим. Я благодарна потрясающему персоналу и врачам!» – написала Ким Кардашян в Instagram.

Семья Кардашян после смерти отца основала клинику, чтобы помогать людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Несколько месяцев назад Ким Кардашян решила пойти по стопам отца и стала адвокатом.

Кардашян поступила в юридическую школу и уже добилась освобождения женщины, получившей пожизненное тюремное заключение. Звезда выступает за реформу правосудия. Также она занимается адаптацией заключенных после выхода из тюрьмы.

Ким Кардашян и Дональд Трамп. Фото
Ким Кардашян выступила перед Дональдом Трампом с судебной реформой. Фото: globallookpress

Недавно Ким Кардашян выступала с речью в Белом доме. Звезду беспокоит, что после выхода из тюрьмы заключенные не знают, как приспособиться к обычной жизни.

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Светлая грусть: Ким Кардашян скучает по покойному отцу
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