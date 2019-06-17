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Гуськов назвал секрет счастливого брака с Вележевой

По словам актера, в их жизни с женой случались конфликтные ситуации.

Гуськов назвал секрет счастливого брака с Вележевой
Гуськов с женой ревновали друг друга/globallookpress.com

Актер Алексей Гуськов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» рассказал, что во время брака с актрисой Лидией Вележевой у них порой случались конфликтные ситуации. Супруга на восемь лет младше актера. Особенно непросто им было в первые годы жизни.

Алексей Гуськов, Лидия Вележева
У Гуськова случались конфликты с женой/globallookpress.com

«Случалось, конечно, всякое. Ревновали друг друга. Кто на кого как посмотрел, где кто находится. Все-таки это были первые настоящие чувства, что у меня, что у нее», — сказал актер.

По словам Гуськова, он навсегда запомнил два хвостика на голове при первой встрече с актрисой. Ему очень понравилась ее прическа. Как считает актер, сохранить брак им помогло чувство радости к абсолютно бытовым вещам. «В этом секрет нашего счастливого брака. Покупали коляску для ребенка, телевизор и радовались каждой совместной покупке. Если люди счастливы вместе и радуются обычным бытовым вещам, то будут счастливы всю жизнь», — считает актер.

Кроме того, Гуськов отметил, что в девяностых годах им порой было нелегко. Приходилось жить на сто долларов в месяц. «Скажу, что какой приход такой и расход. Мы говорили друг другу: «Ну значит будем существовать на сто долларов» и спокойно выживали, при этом ожидая лучших времён», — заметил он.

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Тэги:

Алексей ГуськовЛидия ВележеваПрограмма "Судьба человека"
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Гуськов назвал секрет счастливого брака с Вележевой
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