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Орбакайте оценила фото 44-летней Рудковской в купальнике

Только за четыре часа пост музыкального продюсера в Instagram набрал порядка 25 тысяч отметок «Нравится».

Орбакайте оценила фото 44-летней Рудковской в купальнике
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская опубликовала на личной страничке в Instagram свежие фото, которые были сделаны на отдыхе. Даже на каникулах музыкальный продюсер старается не забывать о своих подписчиках. В кадре супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко позировала в синем закрытом купальнике и сандалиях на плоской подошве. Свой образ Яна дополнила солнцезащитными очками. Снимки Рудковской за четыре часа оценили порядка 25 тысяч человек.

Не оставила без внимания новый пост возлюбленной фигуриста и певица Кристина Орбакайте. Знаменитость отметилась «лайком» под снимками Яны на ее профиле.

Также пляжные фото музыкального продюсера оценили Юлианна Караулова, нынешняя супруга музыканта Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская, Марина Юдашкина, Олеся Судзиловская, Татьяна Навка и Иосиф Пригожин.

 

Кристина Орбакайте оценила фото Яны Рудковской
Кристина Орбакайте не оставила без внимания свежие снимки Яны Рудковской (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

Ранее в одном из своих интервью Яна Рудковская призналась, что чаще всего в поездки они с мужем берут с собой 6-летнего сына Сашу. Пока малыш не ходит в школу и у него больше свободного времени, в отличие от старших братьев — Андрея и Николая. Мальчики готовятся к поступлению в ВУЗ.

Яна Рудковская
Яна Рудковская примерила купальник на отдыхе (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

По словам Яны, она растит младшего сына в строгости. Гном Гномыч (так Сашу называют домашние, — Прим. ред.) знает, что такое ремень и темная комната. При этом Рудковская утверждает, что на мальчика никто и никогда не поднимал руку.

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Тэги:

звездный стильКристина ОрбакайтеЯна Рудковская
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Орбакайте оценила фото 44-летней Рудковской в купальнике
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