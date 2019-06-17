Николаев обратил внимание на отпускное фото Кориковой

47-летняя актриса из сериала «Бедная Настя» отдыхает в Черногории и делится с подписчиками свежими фото в Instagram.

47-летняя Елена Корикова даже на каникулах не забывает о своих подписчиках. Актриса из сериала «Бедная Настя» делится на личной страничке в Instagram свежими фотоснимками. Отпуск знаменитость решила провести в Черногории. Несколькими часами ранее артистка опубликовала кадр, который привлек внимание мужа певицы Юлии Проскуряковой – композитора Игоря Николаева. Он не обошел стороной новый пост знаменитости, поставив «Лайк» под снимком Елены Кориковой в ее профиле.

На фото актриса запечатлена в сарафане, шляпке и солнезащитных очках. За три часа снимок экс-возлюбленной Сергея Астахова оценили порядка 2 тысяч человек. Напомним, что эта пара распалась еще шесть лет назад. Роман Кориковой с Астаховым продлился два года. У Елены есть уже взрослый сын Арсений, в июле ему исполнится 26 лет. Сама актриса предпочитает не распространяться о личной жизни.

Напомним, что еще в 2003 году на экраны вышла историческая теленовелла «Бедная Настя», одну из главных ролей в ленте сыграла Елена Корикова. Партнерами актрисы стали: Петр Красилов, Даниил Страхов, Екатерина Климова, Антон Макарский, Эммануил Виторган, Ольга Остроумова, Марина Александрова и другие.