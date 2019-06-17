Виктория Бекхэм в платье Меган Маркл нарушила дресс-код

В полку любительниц нарушать протоколы прибыло: к Меган Маркл присоединилась Виктория Бекхэм.

Дизайнер явилась на свадьбу игрока «Реал Мадрид» Серхио Рамоса в белом миди-платье своего бренда. Точно в таком же наряде в марте блистала беременная герцогиня Сассекская на одном из официальных мероприятий.

Выбор белого наряда для подобного торжества всегда чреват, но Виктория выглядела потрясающе.

Капитан испанской сборной Рамос женился на своей возлюбленной — журналистке Пилар Рубио. В приглашении на свадьбу гостей просили воздержаться от нарядов красного, оранжевого, зеленого, белого или розового цвета, чтобы не нарушать общую цветовую палитру.

Однако мало того, что Вики надела белое платье, так она еще и выбрала под него ярко-розовые туфли на шпильке.

Отметим, что платье, от которого не смогли отказаться ни Меган Маркл, ни сама дизайнер, было создана для весенней коллекции бренда. Стоимость наряда, украшенного затейливом принтом, составляет 2100 долларов.

В то время как все внимание было обращено к Виктории. не меньше взглядов приковывал к себе и ее супруг Дэвид, который выглядел настоящим франтом в костюме благородного темно-синего цвета.

Хотя поклонники и были рады увидеть звездную чету на венчании в соборе Севильи, это разрушило их надежды увидеть Spice Girls в полном составе на финальном концерте группы, который в этот же день проходил в Уэмбли.