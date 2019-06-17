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«Только любовь»: Валерия поделилась фото с 20-летним сыном

Певица не скрывает, что очень привязана к своим детям и мужу.

«Только любовь»: Валерия поделилась фото с 20-летним сыном
Валерия (Фото: Globallookpress.com)

Певица Валерия опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена с младшим из своих отпрысков – 20-летним сыном Арсением. Также у исполнительницы есть 25-летняя дочка Анна и 24-летний сын Артемий.

В комментариях к снимку Валерия припомнила свой разговор с наследником, рассказав о диалоге своим верным почитателям.

«Сеня, когда был поменьше, однажды мне сказал :»Мам, вот ты не умеешь детей воспитывать». А я ему: «Ну как же?! А как вы-то у меня такие классные получились?». Он мне: «Ну допустим, тебе с нами повезло». Как вы думаете, такое возможно? Короче, это пост везучей, счастливой мамы», – отметила певица.

Одна из подписчиц исполнительницы под ником @moiseev1979 попросила Валерию поделиться с ней секретом воспитания детей.

«Валерия, расскажите пожалуйста нам про Ваш метод воспитания. У меня два сына, и не всегда я уверен что все делаю правильно. У Вас замечательная семья. Буду признателен за совет», – добавила поклонница певицы.

Отвечая на вопрос фанатки супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина была предельно лаконична.

«Никакого метода — только любовь и собственный пример», – заверила певица.

Валерия поделилась снимком с младшим сыном
Валерия воспитывала детей на любви (Фото: Instagram.com/valeriya)

Напомним, что дочка Валерии – Анна Шульгина пошла по стопам своей мамы, девушка увлекается вокалом.

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Валериязвездные детиИосиф Пригожин
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«Только любовь»: Валерия поделилась фото с 20-летним сыном
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