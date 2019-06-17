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Алексей Воробьев опубликовал интригующее видео

Певец в ролике похищает стороннего мужчину из гостиничного номера. О версиях происходящего он попросил высказываться своих подписчиков в Instagram.

Алексей Воробьев опубликовал интригующее видео
Алексей Воробьев Фото: Globallookpress

Алексей Воробьев заинтриговал поклонниц необычными кадрами. Звезда шоу «Холостяк» опубликовал в своем Instagram видеоролик, где он ведет себя довольно необычно.

На видео Алексей, затаившись у мотеля, наблюдает за тем, как незнакомый мужчина раздевается у себя в номере. Затем он стучит в дверь и, дождавшись, когда постоялец откроет дверь, похищает его.

«Почему?!!!!!! Зачем мне красть голого мужика?! (Жду ваших комментариев на этот счёт», — написал Воробьев.

Затем он дописал, что видео — отрывок его нового клипа, который выйдет на экраны совсем скоро.

В комментариях поклонницы начали строить смешные предположения.

«Потому что в жизни нужно попробовать все», «Потому что захотелось сменить профессию на криминальную», «Для того, чтобы устроить личную жизнь подруги», — написали подписчицы.

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Алексей Воробьев опубликовал интригующее видео
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