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Дакота разрешила отцу, победившему алкоголизм, встречаться с внучкой

Певица поделилась радостной новостью – ее отец почти прошел реабилитацию и теперь не страдает пагубной зависимостью.

Дакота разрешила отцу, победившему алкоголизм, встречаться с внучкой
Отец Риты Дакоты победил алкогольную зависимость ФОТО: Global Look Press

В семье Риты Дакоты радость – ее отец избавился от алкогольной зависимости, которая долгое время мучила мужчину. Почти два года он пытался справиться с пагубной привычкой, при этом дочь всегда его поддерживала.

5 июля официально завершится курс реабилитации, но специалисты уже сейчас признают, что пациент справился с зависимостью.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала трогательное видео, на котором дедушка играет с годовалой внучкой Мией.

Оказывается, за первый год жизни ребенка дедушка и внучка встречались всего несколько раз, и мужчина почти со слезами признает, что это его вина. Спиртное украло у него самые драгоценные дни, теперь все в прошлом – он счастлив почувствовать себя в роли дедушки.

«Знаешь, сколько я к тебе шел? Дед шел почти год и восемь», —поделился отец артистки с девочкой.

Ранее артистка признавалась подписчикам, какая трудная борьба ведется в их семье. На помощь пришла программа «12 шагов анонимных алкоголиков и наркоманов», где пациента смогли вразумить и помочь не потерять связь с семьей, сообщает Пятый канал.

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Тэги:

актерская семьяРита ДакотаРита Дакота и Влад Соколовский
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Дакота разрешила отцу, победившему алкоголизм, встречаться с внучкой
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