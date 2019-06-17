Козловский оценил снимки Гагариной в шелковом платье-сорочке

32-летняя Полина Гагарина опубликовала в микроблоге новые снимки из недавней фотосессии. В кадре супруга Дмитрия Исхакова предстала в шелковом платье-сорочке. К слову, подобный фасон наряда выбирала певица Наталья Чистякова-Ионова. Снимки выпускницы «Фабрики» звезд и по совместительству мамы двоих детей всего за четырнадцать часов оценили порядка 112 тысяч человек. Также не оставили без внимания фотосессию Гагариной и ее коллеги по творческой сцене, среди которых Наталья Подольская, Николай Басков, Сергей Лазарев, Нюша, Филипп Киркоров.

Не обошел стороной свежий пост Полины и актер Данила Козловский. Он поставил «лайк» под фото артистки в ее профиле.

К слову, на микроблог Полины Гагариной подписана супруга музыканта Влада Топалова — Регина Тодоренко, музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруг певицы Валерии — Иосиф Пригожин и актриса Юлия Меньшова. Все они оценили свежие снимки исполнительницы в платье-сорочке, оставив «сердечко» под ее фото в Instagram.

Напомним, что у певицы есть двое детей: сын Андрей и дочка Мия. В одном из недавних интервью Полина Гагарина призналась, что привыкла к чистоте и порядку. Когда у артистки появляется свободное время, она вполне может устроить домашнюю уборку. Однако из-за плотного рабочего графика, гастролей и концертов подобное случается не так часто, сетовала сама певица.