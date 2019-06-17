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Отдых в Турции: 51-летняя Кабо продемонстрировала стройную фигуру

Актриса довольна загаром и времяпрепровождением.

Отдых в Турции: 51-летняя Кабо продемонстрировала стройную фигуру
Ольга Кабо Фото: Globallookpress

Ольга Кабо не стесняется публиковать фото в откровенных нарядах, так как всегда находится в отличной физической форме. Актриса много времени уделяет спорту и правильному питанию и не забывает делиться с подписчиками своей страницы в Instagram полученными результатами.

На прошлых выходных она опубликовала снимок с отдыха в Турции. На фото знаменитость лежит на диване в черном бикини, подчеркивающем ее стройную фигуру. Черный купальник Ольга дополнила стильной шляпой и солнцезащитными очками в ретро-стиле.

«Ну вот! Немного подзагорела, теперь можно и фотографиями поделиться! Отдыхаю и радуюсь жизни! Чего и всем желаю!» — написала Кабо.

В комментариях поклонники восхитились прекрасной формой актрисы и попросили ее поделиться секретом стройности.

«Ольга, вы великолепны!», «Боже, какая талия, раскройте же секрет!», «Такой фигуры у меня не было и в 20», — написали фолловеры.

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Отдых в Турции: 51-летняя Кабо продемонстрировала стройную фигуру
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