Тина Канделаки призналась, что ее воспитывали как мальчишку

В минувшее воскресенье весь мир отмечал День отца. Знаменитости публично поздравляли родителей, выкладывали их фотографии и делились историями из детства.

Не осталась в стороне и Тина Канделаки. Телеведущая вспомнила, что ее отец всегда хотел сына, однако ему досталась дочь.

«Поэтому, когда появилась я, он и воспитывал меня как мальчишку.

Начиная лет с трёх я прошла все грузинские застолья. Наблюдала, выступала, а потом уже под всеобщие аплодисменты объявляла выступающих», — написала Канделаки.

Она также вспомнила, что отец часто будил ее ночью, чтобы спросить, какая у нее фамилия, и, получив верный ответ, говорил: «Помни, что ты должна быть достойнее всех».

«Я долго не могла понять, почему я должна быть достойнее всех. Потому, что я Канделаки? Или потому, что так хотел папа? Или просто потому, что папе мое достоинство было важнее всего?» — задалась вопросом ведущая.

Тина подчеркнула, что отца давно нет в живых, но она до сих пор помнит вещи, которым он ее научил, и живет по его правилам.