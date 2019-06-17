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«Безрукавка — класс!»: 69-летней Бабкиной сделали подарок в Уфе

Известная певица похвасталась колоритной вещью, которую ей вручили после концерта в Башкортостане.

«Безрукавка — класс!»: 69-летней Бабкиной сделали подарок в Уфе
Бабкина заметно постройнела на новом фото/globallookpress.com

Певица Надежда Бабкина, которой в этом году исполнилось уже 69 лет, в Instagram опубликовала новую фотографию. На снимке она в элегантном брючном костюме и безрукавке. Как отметила исполнительница, подарок ей сделали после концерта в Башкортостане. «В Уфе сделали подарок из народных промыслов, безрукавка — класс!» — заявила звезда.

Отметим, что, несмотря на солидный возраст, Надежда Бабкина выглядит для своих лет просто потрясающе. Складывается ощущение, что время над ней не властно. Это отметили в комментариях и подписчики. Правда, некоторые считают, что Бабкина переборщила с пластикой и ее трудно узнать на снимках. «Без операций было бы лучше», — заметил, к примеру, один из пользователей.

Отметим, что уже много лет Надежда Бабкина живет с Евгением Гором, которому сейчас 37 лет. Несмотря на солидную разницу в возрасте, исполнительница много раз подчеркивала, что у нее счастливые отношения. Правда, супруги живут гражданским браком.

О Евгении Горе известно, что он сын преподавателя музыки Михаила Горшечкова и помощника президента России Натальи Горшечковой. Молодой человек закончил Удмуртский государственный университет, факультет романо-германской филологии, по специальностям переводчик. Евгений Гор — преподаватель английского языка, филолог. Занимался в студии эстрадного вокала, диплом об окончании которой получил в 2002 году.

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Тэги:

БашкирияБезрукавкаЕвгений ГорНадежда БабкинаУфа
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«Безрукавка — класс!»: 69-летней Бабкиной сделали подарок в Уфе
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