Топалов справляется со скороговорками лучше своей супруги-телеведущей

Подписчики Instagram-страницы Регины Тодоренко сошлись во мнении, что у звездных супругов превосходно получается не только работать и воспитывать сына, но и дурачиться.

Регина Тодоренко решила поднять подписчикам настроение и поделилась своим излюбленным развлечением – в последнее время телеведущая частенько обращается к различным фильтрам, меняющим внешность и голос. На этот раз она опубликовала веселое видео на своей странице в Instagram. Получился короткий ролик про то, как Регина пытается сказать скороговорку, но хитрые речевые обороты все никак не даются телеведущей.

Выбранный фильтр – очки, два хвостика и торчащие зубы – делает ситуацию еще более комичной. Невольным зрителем творчества Тодоренко становится ее супруг, так как он находится рядом во время записи. В какой-то момент Влад Топалов не выдерживает и вступает в дело со своей скороговоркой. Приложение тут же примеряет на артиста комичный фильтр и коверкает голос, но, даже несмотря на эти условия, певец отлично справляется. Он несколько раз повторяет скороговорку про корабли, которые лавировали, чем очень удивляет молодую жену.

Пользователи оценили идею пары и от души посмеялись над их дурачествами. Многие признаются, что подобные минутки позитива заряжают энергией на весь день.

Ранее звезда программы «Орел и решка» поделилась еще одним зажигательным видео, на этот раз это был танец под индийскую музыку. Тодоренко также ведет wellness-шоу для молодых мам — «Регина+1», а также у нее есть своя программа на Youtube «Пятница с Региной», сообщает Пятый канал.