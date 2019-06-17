Жена Гогена Солнцева оставила супруга без элитного алкоголя

Пожилая супруга Гогена Солнцева выпила весь элитный алкоголь у мужа, который стоял у него в шкафу. Шоумен пришел в негодование, когда об этом узнал. По его словам, к нему в гости пожаловали деловые люди. Он хотел их угостить коллекционным шампанским. Но все бутылки оказались пустыми. Свою супругу в порыве ненависти Гоген Солнцев назвал тварью.

«Опозорился перед людьми! Какого хрена ты полезла в сувенирный шкаф и высосала со своими бомжами весь подарочный элитный алкоголь? Когда успела? Замки что ли теперь по всей хате ставить? Сволочь! Я деньги за все эти напитки с твоей пенсии заберу, гадостная тварина! Только боюсь, что пенсии твоей месяца за три и то не хватит. Друзья, прячьте всё от своих нестабильных родственников, учитесь на моих ошибках», — заявил шоумен.

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Отметим, что Гоген Солнцев уже несколько лет живет с пожилой супругой Екатериной Терешкович. Женщине 64 года. Многие считают, что у них брак по расчету. Якобы шоумен заключил с женой соглашение. Благодаря этому их постоянно зовут на ток-шоу, где они неплохо зарабатывают.

Отметим, что в последнее время в семье Гогена Солнцева не все гладко. С женой возникают постоянные скандалы. Екатерина Терешкович стала много пить, что очень не нравится ее молодому супругу.