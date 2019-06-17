Тодоренко и Топалов учат сына плаванию

Пока тренер помогает малышу освоиться в воде, звездные родители с замиранием сердца смотрят на каждое его погружение в воду.

Региона Тодоренко и Влад Топалов приняли решение отдать своего маленького сына в бассейн. В будущем заниматься плаванием с малышом будет мама, а помогать освоиться в воде — опытный тренер. Пока же оба родителя пришли посмотреть на первое занятие сына.

О семейных буднях Регина рассказала своим подписчикам в stories. На коротком ролике любящие супруги с бортика бассейна наблюдают за крохой, который находится в руках инструктора.

«Мы, как любящие родители, вдвоем смотрим, как наш сын учится плавать. Влад, ну ты что молчишь, типа ты не стоишь как дурачок и не смотришь – ой, сыночек нырнул!» –подшучивает над супругом телеведущая.

Топалов несколько смущен тем, что он «дурачок», и тут же интересуется у жены, почему она сделала такой вывод. Ответ получает мгновенно: «Да, все в купальниках, а ты так».

И действительно, на Регине раздельный купальник, который подчеркивает идеальную фигуру молодой мамы, а вот папа одет не по форме: на нем футболка и легкие брюки.

Родители из звездной пары получились отменные, они совместно заняты воспитанием сына и стараются проводить вместе как можно больше времени. Тем не менее, Регина очень рано решила выйти из декрета и снова вернулась к съемкам. Это решение далось маме трудно, она долго сомневалась и корила себя, что оставила маленького сына. На помощь пришел понимающий муж, именно он поддержал ее в сложную минуту и дал нужный совет.

«Я рыдала мужу в плечо: «Что же я наделала? Мне нужно отказаться от съемок, я не могу оставить ребенка!»… Я очень благодарна Владу за то, то он сказал: «Работай, ничего страшного не произойдет. Ты не сможешь не работать. А когда ты счастлива, то и вся наша семья тоже счастлива», пишет сайт argumenti.ru.