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Алена Водонаева сняла обручальное кольцо задолго до развода

Ведущая не считает себя суеверной и не верит в приметы.

Алена Водонаева сняла обручальное кольцо задолго до развода
Алена Водонаева Фото: Globallookpress

Алена Водонаева в апреле текущего года развелась со своим вторым мужем Алексеем Косинусом. Бывшие супруги долго делили совместное имущество и в итоге разъехались.

Сегодня Алена призналась, что сняла обручальное кольцо задолго до того, как развод состоялся. В своем Instagram она написала, что поклонники постоянно требуют ее фотографий с прошедших выходных, но они еще не готовы, поэтому она пока опубликует старый снимок, который, по ее словам, заряжен на похудение.

«Поэтому просто желаю вам прекрасного дня, прикрепляя фоткой ( как говорит мой друг Оскар), заряженной на похудение. Фотка из фотосессии для книги. Не помню, вошла она туда в итоге или нет. Помню только то, что кольцо обручальное на обложке мы в фотошопе удалили, так как не подходило оно по стилю к большому чёрному кольцу», — написала Водонаева.

Она подчеркнула, что не верит в приметы и не считает, что браки распадаются от того, что кто-то из супругов снимает обручальное кольцо.

Стоит напомнить, что книга Водонаевой «Голая правда» появилась на прилавках 13 декабря.

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Алена ВодонаеваАлена Водонаева последние новостипохудениеприметы
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Алена Водонаева сняла обручальное кольцо задолго до развода
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