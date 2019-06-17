У Максима Галкина в саду поспела черешня

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram заявил, что у него в саду поспела черешня. Вместе с сыном Гарри он попробовал зрелые плоды костянки.

«Вкусная у нас черешня поспела. Слушай, Гарри, правда вкусная. С дерева вкуснее. Да, Гарри?» — спросил телеведущий своего сына и попробовал несколько ягод. Надо отметить, что в саду у Максима Галкина поспела еще далеко не вся черешня. Во всяком случае видно, что некоторые ягоды еще зеленые.

больше по теме Максим Галкин приготовил для родных шашлык и рыбу на гриле Телеведущий каждые выходные старается радовать семейство вкусными блюдами.

Отметим, что Галкин провел минувшие выходные с семьей. Он делился видеозаписью, как смотрит с детьми мультфильмы. Кроме того, он приготовил для родных шашлык и рыбу на гриле. Галкин вообще большой любитель постоять у плиты. Ранее он выкладывал видеозапись, как готовит плов из баранины.

Кстати, Галкин очень часто делится жизнью своего звездного семейства. Дети юмориста и Примадонны Аллы Пугачевой растут очень разносторонними личностями. Они изучают иностранные языки, посещают кружки и спортивные секции. Ребята обожают плавать в бассейне своих родителей, который находится в их замке. На соревнованиях Лиза уже выигрывала медали по плаванию. Девочка прекрасно чествует себя в воде.