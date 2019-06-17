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Забавный кадр: Лазарев проводит отпуск на берегу океана

Сергей Лазарев поделился с подписчиками смешным фото. Сам артист признается, что на снимке отлично вышли все, кроме него.

Забавный кадр: Лазарев проводит отпуск на берегу океана
Сергей Лазарев отправился на отдых к океану ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН /КП

Сергей Лазарев заслужил отпуск. Позади у артиста выступление на «Евровидении», которое было далеко не самым легким, слухи о рождении дочери и женитьбе, которые оказались неправдой, так что передышка была просто необходима. Провести несколько дней в тишине и насладиться водной стихией певец решил на берегу океана.

Сергей опубликовал в Instagram фото, которое порадовало не только поклонников, но и его коллег по сцене. Звезда отмечает, что на картинке прекрасно все: природа, погода и даже парочка на заднем фоне.

«На этой фотографии прекрасно ВСЁ: и погода, и парочка на фоне (что конкретно, интересно, они фотографируют), и прозрачность океана, и чистота пляжа!!! Единственное, на этом фото неудачно вышел Я!!» — комментирует публикацию Лазарев.

Поклонники тут же подключились и от обсуждения погоды: «судя по небу, надвигается конец света», перешли к самому Сергею Лазареву. Многие признаются, что завидуют любимцу и хотели бы оказаться на этом же фото, даже в роли мужчин на заднем фоне.

«Можно мне так же «неудачно» получаться на фото всегда?» — пишут в комментариях.

На снимок среагировал коллега Лазарева Влад Топалов.

«Ты уже на отдыхе?» — поинтересовался в комментариях певец, но ответа Сергея пока не получил, зато подписчики не дремлют и тут же ответили на звездный вопрос: «Нет, он дома ещё … фотка из архива».

Ранее в Сети появился снимок дружеских объятий Сергей Лазарева и Димы Билана.

«Как же важно посмотреть человеку в глаза и все понять!!! Спасибо, что не разочаровываешь мою тонкую структуру и организацию души, друг!!!!!» — написал Билан несколько теплых слов в адрес приятеля.

Николай Басков иронично отметил, что со стороны кажется, будто кто-то из певцов вернулся из армии и на снимке трогательная встреча служивого, пишет сайт OA.

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Забавный кадр: Лазарев проводит отпуск на берегу океана
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