Настя Каменских летом предпочитает самокат

Популярная певица призналась, что обожает этот вид транспорта и в ближайшие три месяца решила активнее на нем кататься.

Настя Каменских призналась поклонникам, что в ближайшие три месяца хочет вдоволь накататься на самокате. Оказывается, певица очень любит и ценит данный вид транспорта, но постоянные съемки, гастроли и выступления не оставляют времени на частое его использование. К тому же, не так давно Настя вышла замуж за своего коллегу Потапа, предсвадебные хлопоты тоже не способствовали прогулкам, было не до того.

Теперь же, когда свадьба отгремела и работы стало чуть меньше, Каменских старается регулярно устраивать прогулки на самокате, а вот с велосипедом и скейтом у девушки не такие дружеские взаимоотношения.

«Лето — идеальная пора, чтобы активно проводить время на свежем воздухе. Я вот люблю самокат и поставила себе цель больше на нем кататься. Вот постепенно воплощаю ее в жизнь», — пишет на своей странице в Instagram певица.

Предвосхищая вопросы подписчиков: «когда успеваете?», Настя сразу отвечает, что старается вставать на колеса при первой удобной возможности, а с собой берет на прогулку Мими.

«Она смешно бежит рядом, пока я еду, да и просто катаюсь, когда хочется немного подумать наедине. Мне в кайф, поэтому и дальше буду продолжать свои поездки»,- радуется жизни звезда.

Подписчикам Каменских посоветовала не терять времени даром и использовать теплые месяцы по назначению: ставить себе цели и достигать их.

Ранее скандальный блогер Лена Миро предположила, что свадьба Насти Каменских и Потапа не что иное, как пиар. На эту мысль ее натолкнули размышления о творчестве ребят: 20 лет они ухитряются успешно зарабатывать «практически ни на чем».

«Как, не имея ни голоса, ни слуха, ни нормальных песен, эти ребята держатся на плаву? Десятилетиями впаривать Настю на корпоратах — это нужно уметь», — задает вопрос блогер и тут же отвечает себе на провокационный вопрос, пишет сайт argumenti.ru.