Самбурская на отдыхе отметилась снимком без макияжа

Звезда «Универа» Настасья Самбурская неожиданно устроила себе отпуск – сейчас актриса и певица отдыхает в Таиланде. Снимок с островов она накануне опубликовала в своем блоге в Instagram. На фото Самбурская предстала без макияжа – на ней не было и грамма косметики. В публикации Настасья также рассказала о своих планах на ближайшие дни.

«Жара, том-ям, морюшко-заливчик и массаж» — написала актриса в блоге.

Поклонники пожелали Самбурской во время отдыха «зарядить батареи» и обратили внимание, что актриса прекрасно выглядит без макияжа.

«Что накрашенная, что не накрашенная-красавица!»; «Без косметики очень хорошо выглядишь» — прокомментировали публикацию актрисы подписчики.

После последних событий Самбурской, действительно, нужны положительные эмоции и отдых. Недавно ей пришлось уйти из театра на Малой Бронной из-за конфликта с режиссером. Этой сцене она отдала несколько лет. Следом за этим последовал другой стресс – отец довел Настасью до истерики. Артистка купила ему дом и взяла все расходы на себя, но человеческого отношения от родственника так и не дождалась.

Напомним, в одном из шоу звезда «Универа» рассказала, что раньше резко реагировала на критику в социальной сети. Некоторые комментарии даже доводили ее до слез, но затем Самбурская научилась справляться с этим.