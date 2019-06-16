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Волочкова прокомментировала слухи об алкогольной зависимости

Она уверяет, что все разговоры о ее излишней любви к спиртному не имеют отношения к реальности.

Волочкова прокомментировала слухи об алкогольной зависимости
Анастасия Волочкова Фото: East News

Время от времени Анастасию Волочкову обвиняют в пристрастии к алкоголю. Она не скрывает, что может немного выпить, но отрицает зависимость от спиртного. В излишней любви к горячительным напиткам балерину публично обвиняла Дана Борисова, которая сама лечилась от наркотической зависимости. Подобным образом высказывалась и блогер Лена Миро.

«Отекшая Настя устраивает странные фотосессии, к участию в которых привлекает подросшую дочь, раздает пьяные слезливые интервью. В общем, ведет себя так, что у людей появляется все больше и больше сомнений в ее трезвости», — цитирует Миро издание «СтарХит».

На эти комментарии в свой адрес Волочкова в итоге отреагировала. Она отметила, что вокруг множество людей не могут жить без спиртного, а ей из-за одного бокала игристого сразу приписывают зависимость.

«Могу себе позволить шампанское после того, как отпахала, а это вам не под фанеру спеть», — рассказала в шоу «Однажды» Анастасия.

Некоторые недоброжелатели уверены, что балерина стала пленницей выпивки из-за трудностей в личной жизни. Волочкова не отрицает, что пережить ей пришлось немало. Однако решить проблемы она смогла и без помощи спиртного. По большей части, артистка винит в случившемся бывших возлюбленных.

«Я прошла в этой жизни все: и любовь, и разочарование, и взлеты, и падения, и предательства, и зависть, и корысть. Но я действительно горжусь тем, что являюсь выдающейся балериной России», — поделилась Волочкова.

Напомним, в той же программе Анастасия сказала, что ее блистательный шпагат невозможно повторить. И обучать этому искусству балерина молодых танцовщиц не собирается.

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Волочкова прокомментировала слухи об алкогольной зависимости
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