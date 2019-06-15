ЗВЕЗДЫ

Бузова прилетела на свадьбу друзей с бывшим возлюбленным

Многие поклонники надеются, что певица вернётся к Тимофею Майорову.

Бузова прилетела на свадьбу друзей с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

Ольга Бузова после насыщенных гастролей решила отдохнуть. Она отправилась в Италию на свадьбу друзей. Жениха и невесту она поздравила с замужеством в Instagram. Рядом с Бузовой оказался её экс-возлюбленный Тимофей Майоров.

Позже певица опубликовала фото вместе с ним. В своём посте она написала, как рада их дружбе. Бузова считает Майорова идеальным бывшим. В Stories экс-возлюбленный пошутил, что он «не только бывший, но и настоящий и будущий», чем вызвал восторг ведущей «Дома-2».

Многие поклонники надеются, что Ольга Бузова и Тимофей Майоров снова будут вместе. Слухи об их романе появились в 2009 году. Звездная пара не сразу призналась, что встречается. Отношения продлились недолго. Бузова рассталась с Майоровым после скандала с украденным автомобилем. Тогда пару обвинили в том, что они хотят нажиться на страховке.

Долгое время Майоров и Бузова не могли наладить отношения. В 2017 году бывший возлюбленный певицы признался, что теперь они просто друзья. Пара продолжает общаться. После их встречи на свадьбе друзей Ольга Бузова спровоцирует слухи о возобновлении романа.

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Бузова прилетела на свадьбу друзей с бывшим возлюбленным
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