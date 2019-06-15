Собчак раскритиковала Лопыреву за высказывание о сексуальности

Виктория Лопырева дала обширное интервью. Один из вопросов касался женской сексуальности. Модель прокомментировала также отношение феминисток к внешней привлекательности. Ответ на вопрос Лопырева опубликовала в Instagram.

По мнению звезды, внешность – личное дело каждого. При этом она подчеркнула, что отношения между полами не обходятся без сексуальной привлекательности. Лопырева уверена, что внешний вид при этом не играет решающую роль.

«Настоящая сексуальность всегда внутри, независимо от цвета волос, длины юбки или высоты каблука, и проявляется она порой просто жестом, взглядом, интонацией… Это либо есть в человеке, либо нет», — ответила Виктория Лопырева.

В комментариях возмутилась Ксения Собчак. Она обвинила Лопыреву в безграмотности. Также светская львица отметила, что феминизм не имеет никакого отношения к сексуальности.

«Какая чушь! Почему феминистка не может быть секси? Вы вообще понимаете значение этого слова?» — написала Ксения Собчак.

Лопырева предпочла не вступать в конфликт. Она ответила только на положительные комментарии. Подписчики модели одернули Собчак. По мнению некоторых фанатов, возмущаться нужно не ответом Виктории Лопыревой, а вопросом, который задал журнал.