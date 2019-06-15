ЗВЕЗДЫ

Галкин и Пугачева приучают детей к искусству

Пародист напел песню супруги «Рисуйте, рисуйте» в момент рисования сада Гарри и Лизой.

Галкин и Пугачева приучают детей к искусству
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: globallookpress

Максим Галкин порадовал поклонников очередным видео с детьми. На этот раз пятилетние Гарри и Лиза вышли на свежий воздух, чтобы порисовать. Дети вооружились мольбертами, палитрами и кисточками, чтобы изобразить роскошный сад в поместье звезд.

Рядом с Лизой и Гарри находилась Алла Пугачева. Сын спрашивал у Примадонны, может ли он нарисовать деревья ближе друг к другу, на что певица ответила: «Это твоё видение».

Галкин восхитился, как творения наследников хорошо получились. Пародист вспомнил песню супруги и спел: «Рисуйте, рисуйте, как вы только можете…». Гарри удивился, что есть такая песня. Максим Галкин сказал: «Да, мама когда-то пела». Позже юморист добавил эту композицию 1977 года из фильма «Фантазии Веснухина» в ролик.

Подписчики похвалили в Instagram известных родителей. Многие отметили, что хоть Лиза и Гарри живут в замке у всероссийских звезд, они не избалованы. Фанатам нравится наблюдать, как Пугачева и Галкин проводят время с двойняшками.

«Сколько ещё интересного им предстоит узнать про творчество мамы», «Воспитание прекрасное, самое главное, детишки не избалованы», «Люди, живите как Галкины — в любви», «Талантливые родители, талантливые дети», — написали в комментариях.

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Галкин и Пугачева приучают детей к искусству
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