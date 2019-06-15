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Дима Билан назвал себя секс-символом из 90-х

Певец продолжает ностальгировать по былым временам на съемках нового клипа.

Дима Билан назвал себя секс-символом из 90-х
Дима Билан. Фото: globallookpress

Дима Билан не отказывается экспериментировать с образом. Ранее певец снял клип на песню «Пьяная любовь» вместе с певицей Polina. Сюжет ролика вертится вокруг свадьбы в 90-х. Монтаж напоминает видео с торжеств тех лет. Клип стал успешным – почти за год он набрал 14,5 миллиона просмотров на Youtube.

Исполнитель продолжает ностальгировать. Теперь Билан готовит клип на песню «Про белые розы». Скорее всего, съёмками руководит, как и в прошлый раз, Александр Гудков.

Певец поделился свежим кадром из клипа. Билану сделали прическу, которая у него была несколько десятилетий назад. Благодаря артисту подобная стрижка стала популярна, поэтому поклонники называли её «билановка». Также певец сбрил бородку и оставил только усы.

«Этот взгляд секс-символа из 90-х! Вас ждёт нереально веселый и необычный музыкальный фильм! Ведро сюрпризов и море позитива, спиритических сеансов, вагоны ужаса и красоты неиссякаемой и… все увидите скоро!» — написал Дима Билан.

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Дима Билан назвал себя секс-символом из 90-х
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