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Зверев защищает Байкал даже на престижных скачках

Звездный стилист беспокоится об экологической обстановке родного края.

Зверев защищает Байкал даже на престижных скачках
Сергей Зверев. Фото: globallookpress

Сергей Зверев приятно удивил поклонников своей твердой жизненной позицией. Когда выяснилось, что новый завод на Байкале нанесет непоправимый вред окружающей среде, певец не остался равнодушным. Из-за одиночного пикета у Кремля в феврале этого года звездного стилиста вызвали в суд и оштрафовали на 15000 рублей.

Вот уже почти полгода Зверев продолжает добиваться справедливости. Его действия вызвали общественный резонанс. После заявлений Зверева и других активистов Дмитрий Медведев обещал разобраться с вопросом.

Почти каждое светское мероприятие не обходится без лозунгов звездного стилиста. На этот раз он посетил скачки Гран-При радио Монте-Карло. На престижное событие стилист взял плакат с надписью «Спаси Байкал».

Сергей Зверев агитирует всех желающих подписать в Сети петицию для защиты его родного края. На сайте Change.org ее подписали более миллиона человек. Теперь Зверев хочет привлечь еще большее внимание власти к этому вопросу. В Instagram он оставил ссылку на сайт госуслуг. Новую инициативу подписали более 4000 человек.

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Тэги:

БайкалГран-При радио Монте-КарлопетицияСергей Зверевэкология
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Зверев защищает Байкал даже на престижных скачках
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