Зверев защищает Байкал даже на престижных скачках

Сергей Зверев приятно удивил поклонников своей твердой жизненной позицией. Когда выяснилось, что новый завод на Байкале нанесет непоправимый вред окружающей среде, певец не остался равнодушным. Из-за одиночного пикета у Кремля в феврале этого года звездного стилиста вызвали в суд и оштрафовали на 15000 рублей.

Вот уже почти полгода Зверев продолжает добиваться справедливости. Его действия вызвали общественный резонанс. После заявлений Зверева и других активистов Дмитрий Медведев обещал разобраться с вопросом.

Почти каждое светское мероприятие не обходится без лозунгов звездного стилиста. На этот раз он посетил скачки Гран-При радио Монте-Карло. На престижное событие стилист взял плакат с надписью «Спаси Байкал».

Сергей Зверев агитирует всех желающих подписать в Сети петицию для защиты его родного края. На сайте Change.org ее подписали более миллиона человек. Теперь Зверев хочет привлечь еще большее внимание власти к этому вопросу. В Instagram он оставил ссылку на сайт госуслуг. Новую инициативу подписали более 4000 человек.