Не на виду: дочки-красавицы звёзд, обходящие популярность стороной

Не секрет, что дети знаменитостей часто идут по стопам родителей. Зачастую они становятся известными, еще не успев начать звездную карьеру. Впрочем, есть и не такие стандартные истории...

Практически с рождения у всех на виду наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Ким Кардашян и Канье Уэста, Филиппа Киркорова и многих других представителей российского и мирового шоу-бизнеса.

Повышенное внимание поклонники проявляют к уже подросшим дочкам звезд. Это неудивительно: девушки из известных семей часто вырастают настоящими красавицами. А некоторые из них любят публиковать в соцсетях провокационные снимки и даже участвовать в откровенных фотосессиях, как, например, Алеся Кафельникова или появившаяся на обложке журнала Maxim дочь Валерии Анна Шульгина.

Но не всем наследницам знаменитостей по душе скандальная популярность. Портал Teleprogramma.pro сделал подборку красоток, которые не стремятся любой ценой завоевать внимание поклонников.

19-летняя дочь Владимира Турчинского, скончавшегося от инфаркта в 2009 году, считает, что своей целеустремленностью очень похожа на отца. Несколько лет назад Ксения решила отправиться в Китай, чтобы начать там карьеру модели, а сейчас учится на продюсера в Школе-студии МХАТ.

В отличие от большинства своих ровесников, 15-летняя дочка Олега Газманова от второго брака редко проявляет активность в соцсетях. На странице Марианны в Instagram почти не появляются новые снимки, но в апреле она опубликовала сразу несколько фотографий, на которых предстала в разных атмосферных образах.

Старшая дочь Арнольда Шварценеггера недавно вышла замуж за звезду «Стражей Галактики» Криса Пратта. Блистательная Кэтрин часто попадает в объективы светских фотографов, чего не скажешь о младшей наследнице «железного Арни» Кристине. 27-летняя девушка не уступает сестре по красоте, а в ее блоге в Instagram нередко можно увидеть снимки с прославленным отцом, которого она очень любит.

У исполнителя хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурата Насырова осталось двое детей – сын Аким и дочь Лия, которой исполнилось уже 22 года. Она отучилась в Плехановском университете, а сейчас работает в одной из известных модных компаний. Поклонники, которые до сих пор помнят скончавшегося певца, отмечают, что Лия похожа на папу, при этом выглядит очень женственно и утонченно.

Сильвестр Сталлоне является гордым отцом сразу трех дочерей, родившихся в браке с американской моделью Дженнифер Флавин. Старшая наследница легендарного Рокки София ведет активную общественную жизнь, средняя Систин решила нашла свое призвание в модельном бизнесе. А младшая Скарлет, напротив, не жаждет быть известной. 17-летняя скромница предпочитает светским мероприятиям активность на свежем воздухе и нечасто публикует свои фото в Сети.

В 2016 году дочь Тины Канделаки стала дебютанткой бала Tatler. Знаменитая телеведущая просто обожает 19-летнюю Меланию, нежно называет ее «моя принцесса» и, кажется, могла бы десятками публиковать в Instagram ее снимки. Но девушка, по слухам, просто запретила матери это делать. Мелания предпочитает вести закрытый образ жизни.

Дочь солиста группы «Браво» Валерия Сюткина родилась в 1996 году. Виола связала свою жизнь с творчеством. Получив образование историка искусств в Американском университете Парижа, она продолжает жить во французской столице. На родине благодаря звездному отцу и собственным красоте и талантам она могла бы стать знаменитой, но кем блондинка точно не собирается быть, так это певицей.

Наконец, меньше всего поклонники знают Иду Лундгрен, дочь звезды «Универсального солдата» Дольфа Лундгрена. Актер и его супруга, дизайнер Анетт Квиберг, мечтали о том, чтобы у Иды и ее сестры Греты было самое обычное детство, поэтому в свое время увезли девочек из Голливуда. Между тем, необыкновенная красота Иды никого не может оставить равнодушным. Девушка занимается спортом и ведет блог в Instagram, где часто делится своими фотографиями.