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Студенческое время: Мария Кожевникова поделилась архивным фото

На снимке актрисе всего 18 лет.

Студенческое время: Мария Кожевникова поделилась архивным фото
Мария Кожевникова. Фото: globallookpress

Мария Кожевникова нашла архивную фотографию, на которой ей 18 лет. Вместе с подружками актриса собирается на дискотеку в Испании. Девушки одеты по моде 2000-х. Кожевникова выбрала для танцев белые брюки и темный топ с открытой спиной.

«И откуда всплывают такие фото? Нам тогда казалось, что мы мегакрутые», — написала Мария Кожевникова.

Также актриса отметила подружек на снимке. Видимо, они общаются даже спустя двадцать лет. Многие поклонники не узнали Кожевникову, поэтому им было сложно без помощи найти ее на фотографии.

«По тем временам и тем меркам вы и есть мегакрутые», «Маш, ну больше 14 и не дашь вам», «Помню, такие топы были очень модные», «Тогда это было модно, а сейчас в жизни бы в таком не вышла», «Вы как Spice Girls», — написали в комментариях.

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Студенческое время: Мария Кожевникова поделилась архивным фото
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