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Рустам Солнцев показал, как изменилась Волочкова

По мнению шоумена, балерина поменялась не в лучшую сторону.

Рустам Солнцев показал, как изменилась Волочкова
Рустам Солнцев. Фото: globallookpress

Рустам Солнцев любит пошутить над Анастасией Волочковой. Шоумен опубликовал видео с балериной. Он подписал пост хештегами «Сохраняя традиции» и «Упоротый лебедь». Солнцев смонтировал ролик, где Волочкова рассказывает о своём отношении к классической музыке. Балерина заявила, что хочет сохранить традиции как в искусстве, так и в жизни. Волочкова в молодости мечтала в будущем оставаться воспитанной и поддерживать высокие идеалы.

Затем в ролике появляются недавние кадры Волочковой. Вместо смеха от балерины доносится крик обезьяны. Таким образом Рустам Солнцев высмеял желание балерины. По его мнению, Волочкова не дотягивает до высоких стандартов, о которых она говорила.

Подписчики в Instagram оценили юмор Рустама Солнцева. Многие заметили, что Анастасия Волочкова была привлекательна в молодости. Теперь некоторым не нравится фигура балерины.

«Такая красивая была. Вот откуда этот слонизм с годами?», «Как меняются люди… классики переходят на хардкор», «Тот случай, когда слово расходится с делом», — написали в комментариях.

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Рустам Солнцев показал, как изменилась Волочкова
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