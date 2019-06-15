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Ольга Бузова назвала свои основные достоинства

Телеведущая ответила в своем блоге на вопросы подписчиков и привычно удивила ответами.

Ольга Бузова назвала свои основные достоинства
Ольга Бузова Фото: globallookpress.com

Телеведущая и певица Ольга Бузова сейчас находится в Италии. Она прилетела в Верону на свадьбу, где, вероятно, будет в качестве приглашенной гостьи. По пути на важное мероприятия Бузова записала множество stories, где провела небольшой опрос, пишет интернет-издание «Дни.ру».

Для интерактива она решила выбрать «горячую тему» — Ольга Бузова спросила у подписчиков, считают ли они ее сексуальной. Поклонники телеведущей активно участвовали в опросе. Однако большинство ответили на вопрос певицы отрицательно.

Нужно сказать, что телеведущая, которая привыкла к критике, и не думала расстраиваться из-за этого. Она отметила, что ее главные достоинства в другом.

«Главные мои достоинства – это не секс, у меня его нет. Это душа, сердце, преданность, верность, чувство юмора, доброта, открытость», – прокомментировала итоги опроса ведущая «Дома-2».

Напомним, несколько ранее Ольга Бузова также во время общения с подписчиками в блоге подняла еще одну интимную тему. Она призналась, что после расставания с Дмитрием Тарасовым хотела обратиться к услугам пластического хирурга – певица думала сделать операцию по увеличению груди, но позже отказалась от этой идеи.

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Ольга Бузова назвала свои основные достоинства
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