Татьяна Терешина дала сыну двойное имя

Несколько месяцев назад бывшая солистка музыкальной группы Hi-Fi Татьяна Терешина родила сына от молодого бизнесмена Олега Курбатова, за которого вышла замуж в прошлом году. Поклонники исполнительницы знали, что пара решила назвать ребенка Арсением.

Но, как оказалось, одним именем ограничиваться супруги не стали. Почти пять месяцев родители размышляли над тем, как еще назвать мальчика. Все это время ребенок фактически жил нелегально в стране. И только накануне звездная мама получила свидетельство о рождении малыша. После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.

«У нас в нашей стране, в столице, в нашей квартире жил незаконно человек, вот завтра ровно 5 месяцев как», – рассказала Терешина.

Подписчики эту новость с энтузиазмом не восприняли. Многие поклонники Татьяны посчитали, что двойное имя – это каприз родителей, который в итоге усложнит ребенку жизнь. Несколько едких комментариев бывшая солистка группы Hi-Fi оставить без внимания не смогла.

Напомним, после рождения ребенка Татьяна на некоторое время буквально исчезла из Сети. Она всегда была активна и постоянно общалась с поклонниками, но в первые месяцы жизни сына решила как можно больше времени посвятить только ему.