ЗВЕЗДЫ

Татьяна Терешина дала сыну двойное имя

Бывшая солистка группы Hi-Fi несколько месяцев размышляла над вторым именем малыша.

Татьяна Терешина дала сыну двойное имя
Певица Татьяна Терешина Фото: globallookpress.com

Несколько месяцев назад бывшая солистка музыкальной группы Hi-Fi Татьяна Терешина родила сына от молодого бизнесмена Олега Курбатова, за которого вышла замуж в прошлом году. Поклонники исполнительницы знали, что пара решила назвать ребенка Арсением.

Но, как оказалось, одним именем ограничиваться супруги не стали. Почти пять месяцев родители размышляли над тем, как еще назвать мальчика. Все это время ребенок фактически жил нелегально в стране. И только накануне звездная мама получила свидетельство о рождении малыша. После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.

«У нас в нашей стране, в столице, в нашей квартире жил незаконно человек, вот завтра ровно 5 месяцев как», – рассказала Терешина.

Подписчики эту новость с энтузиазмом не восприняли. Многие поклонники Татьяны посчитали, что двойное имя – это каприз родителей, который в итоге усложнит ребенку жизнь. Несколько едких комментариев бывшая солистка группы Hi-Fi оставить без внимания не смогла.

Терешина дала сына двойное имя
СКРИНШОТ:https://www.instagram.com/p/Byswn5sCPsO/

Напомним, после рождения ребенка Татьяна на некоторое время буквально исчезла из Сети. Она всегда была активна и постоянно общалась с поклонниками, но в первые месяцы жизни сына решила как можно больше времени посвятить только ему.

Вам может быть интересно:

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина опубликовала фото с новорожденным сыном Бывшая солистка группы Hi-Fi Таня Терешина выписалась из роддома "Олег сначала жутко раздражал": Терешина рассказала, как познакомилась с будущим мужем

Тэги:

Hi-Fiимя ребенкаТатьяна Терешина
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Татьяна Терешина дала сыну двойное имя
Интересно?
Поделись с друзьями: