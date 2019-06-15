Трехлетняя дочь Бородиной впервые сделала себе макияж

Звездная мама пошутила, что она давно искала себе визажиста.

Ксения Бородина похвасталась в Instagram успехами младшей дочери. 3-летняя Тея нашла мамину палетку с тенями и сделала себе первый в жизни макияж. Девочка пыталась повторить за мамой, но забыла, что для макияжа нужно зеркало.

«Очаровательный мейк. Мама так долго искала мейкап артиста и нашла. Тея, может, ты будешь меня на съемки красить?» — пошутила Ксения Бородина.

Трехлетняя Тея размазала тени под глазами. Старшая сестра Маруся рассмеялась, когда увидела лицо Теи. Бородина позвала мужа Курбана Омарова, чтобы он тоже оценил первый макияж дочери.

Звездная семья отдыхает после шумного праздника. Напомним, недавно Маруся отметила день рождения. В честь 10-летия Ксения Бородина организовала большую вечеринку. Для старшей дочери она пригласила выступить Тиму Белорусских.