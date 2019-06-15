ЗВЕЗДЫ

Трехлетняя дочь Бородиной впервые сделала себе макияж

Звездная мама пошутила, что она давно искала себе визажиста.

Трехлетняя дочь Бородиной впервые сделала себе макияж
Ксения Бородина. Фото: globallookpress

Ксения Бородина похвасталась в Instagram успехами младшей дочери. 3-летняя Тея нашла мамину палетку с тенями и сделала себе первый в жизни макияж. Девочка пыталась повторить за мамой, но забыла, что для макияжа нужно зеркало.

«Очаровательный мейк. Мама так долго искала мейкап артиста и нашла. Тея, может, ты будешь меня на съемки красить?» — пошутила Ксения Бородина.

Трехлетняя Тея размазала тени под глазами. Старшая сестра Маруся рассмеялась, когда увидела лицо Теи. Бородина позвала мужа Курбана Омарова, чтобы он тоже оценил первый макияж дочери.

Звездная семья отдыхает после шумного праздника. Напомним, недавно Маруся отметила день рождения. В честь 10-летия Ксения Бородина организовала большую вечеринку. Для старшей дочери она пригласила выступить Тиму Белорусских.

Вам может быть интересно:

Муж Бородиной поделился отрывком из своей книги Ксения Бородина разрешает детям есть сосиски и сладости Бородина осудила Алибасова-младшего за снимки с отцом из реанимации

Тэги:

Ксения БородинаКсения Бородина последние новостимакияжмладшая дочь
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Трехлетняя дочь Бородиной впервые сделала себе макияж
Интересно?
Поделись с друзьями: