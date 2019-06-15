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Дневник памяти: Семенович поделилась записью о Фриске

Звезды тренировались вместе по 5 часов в день в процессе шоу «Ледниковый период».

Дневник памяти: Семенович поделилась записью о Фриске
Анна Семенович. Фото: globallookpress

Анна Семенович поделилась с поклонниками воспоминаниями о Жанне Фриске. В день годовщины звезда опубликовала фото, где они с певицей идут по коридору после съёмок программы «Ледниковый период».

«Ты ушла, но ты навсегда в наших сердцах, смотрю на эту фотку и улыбаюсь, вспоминая все наши секретики и твой мягкий, добрый смех. Скучаю», — написала Анна Семенович.

Звезда призналась, что вместе с Жанной Фриске они проводили на льду по пять часов. Семенович занимается фигурным катанием с трех лет, поэтому она помогала покойной певице освоить движения.

По словам знаменитости, Жанна поддерживала её на выступлениях. Тогда Анна Семенович каталась на льду вместе с Павлом Колобковым. Фриске и Семенович обсуждают на фото новый номер. Звезда призналась, что тогда они были «беззаботными и счастливыми».

Жанна Фриске скончалась в 2015 году от опухоли мозга. Певица пыталась вылечиться от онкологии в лучших клиниках Германии и Америки. Врачи добились ремиссии, но им так и не удалось победить болезнь.

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Дневник памяти: Семенович поделилась записью о Фриске
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