ЗВЕЗДЫ

21 год назад: Владимир Машков поделился архивным фото

Кадр был сделан в Саратове во время гастролей театра Олега Табакова.

21 год назад: Владимир Машков поделился архивным фото
Владимир Машков. Фото: globallookpress

Владимир Машков поделился архивным фото 1998 года. 55-летний актер почти тридцать лет играет в спектакле театра Олега Табакова «Матросская тишина». Тогда, более двадцати лет назад, Машков оказался с гастролями в Саратове. Фотограф запечатлел актера в расстегнутой белой рубашке.

Подписчицы засыпали любимого актера комплиментами. Они оценили внешность Машкова, его харизму и, конечно же, актерскую игру.

«Самый красивый мужчина российского кинематографа», «В любом вашем возрасте на вас смотрю и наслаждаюсь», «Шикарный вид. За все остальное просто сто раз сказано», — написали в комментариях.

Владимир Машков работает в театре Олега Табакова со дня его основания. Позже актер занял место художественного руководителя. Долгое время поклонники переживали после заявления Машкова о том, что он покидает кино.

Пресс-служба театра опровергла эту информацию. Несколько месяцев назад состоялась премьера фильма «Миллиард» с Машковым в главной роли. Также в конце года планируют снимать второй сезон сериала «Ликвидация», где известный актер уже дал согласие сниматься.

Вам может быть интересно:

"Он - настоящий профессионал»: Бортич поделилась ценным советом Машкова «Мама хотела назвать меня Федорой»: Мария Машкова жалеет, что ей не дали редкое имя при рождении 55-летний Машков не против, если его внучки выберут актерство

Тэги:

архивное фотоВладимир Машковтеатр Олега Табакова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
21 год назад: Владимир Машков поделился архивным фото
Интересно?
Поделись с друзьями: