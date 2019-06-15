21 год назад: Владимир Машков поделился архивным фото

Кадр был сделан в Саратове во время гастролей театра Олега Табакова.

Владимир Машков поделился архивным фото 1998 года. 55-летний актер почти тридцать лет играет в спектакле театра Олега Табакова «Матросская тишина». Тогда, более двадцати лет назад, Машков оказался с гастролями в Саратове. Фотограф запечатлел актера в расстегнутой белой рубашке.

Подписчицы засыпали любимого актера комплиментами. Они оценили внешность Машкова, его харизму и, конечно же, актерскую игру.

«Самый красивый мужчина российского кинематографа», «В любом вашем возрасте на вас смотрю и наслаждаюсь», «Шикарный вид. За все остальное просто сто раз сказано», — написали в комментариях.

Владимир Машков работает в театре Олега Табакова со дня его основания. Позже актер занял место художественного руководителя. Долгое время поклонники переживали после заявления Машкова о том, что он покидает кино.

Пресс-служба театра опровергла эту информацию. Несколько месяцев назад состоялась премьера фильма «Миллиард» с Машковым в главной роли. Также в конце года планируют снимать второй сезон сериала «Ликвидация», где известный актер уже дал согласие сниматься.