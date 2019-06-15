ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова высказалась о здоровом эгоизме в отношениях

Телеведущая вспомнила, как Софья Берс посвятила себя служению великому писателю. Толстой жертву не оценил.

Анфиса Чехова высказалась о здоровом эгоизме в отношениях
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова поразмышляла со своими подписчикам в Instagram о непродуктивности некоторых видов отношений между мужчиной и женщиной. Телеведущая вспомнила общеизвестные факты из биографии Льва Толстого и его супруги Софьи. Жена великого писателя освободила его от всех хлопот, воспитывала тринадцать детей. После тяжелого дня супруга садилась переписывать черновики Толстого.

Пока писатель увлекался философией, Софья думала, чем кормить детей. Ее обвиняли в мелочности, говорили, что она не достойна своего великого супруга. «Она посвятила всю свою жизнь мужу, но эту жертву никто не оценил», — отметила Анфиса Чехова.

Телеведущей стало жаль жену Толстого. В своих мемуарах Софья вспоминала: великий писатель никогда не был ей доволен. Толстой требовал от жены все больше времени и сил, но никогда не ценил помощь супруги.

Чехова напомнила поклонникам, что роль жертвы никто никогда не оценит. Телеведущая рассказала о психологическом треугольнике «палач-жертва-спаситель». По словам звезды, в таких отношениях никто не будет счастлив.

«Вывод: быть жертвой, пытаться заслужить любовь и жить ради другого человека — очень невыгодная позиция. Для обеих сторон», — написала Анфиса Чехова.

Вам может быть интересно:

Анфиса Чехова высказалась о трагедии в семье Жанны Фриске Чехова пообещала чаще радовать мужчин откровенными снимками Око за око: Чехова высмеяла стиль одежды своего хейтера

Тэги:

InstagramАнфиса ЧеховаЛев Толстойличная жизнь. отношенияотношения с мужем
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анфиса Чехова высказалась о здоровом эгоизме в отношениях
Интересно?
Поделись с друзьями: