Анфиса Чехова высказалась о здоровом эгоизме в отношениях

Анфиса Чехова поразмышляла со своими подписчикам в Instagram о непродуктивности некоторых видов отношений между мужчиной и женщиной. Телеведущая вспомнила общеизвестные факты из биографии Льва Толстого и его супруги Софьи. Жена великого писателя освободила его от всех хлопот, воспитывала тринадцать детей. После тяжелого дня супруга садилась переписывать черновики Толстого.

Пока писатель увлекался философией, Софья думала, чем кормить детей. Ее обвиняли в мелочности, говорили, что она не достойна своего великого супруга. «Она посвятила всю свою жизнь мужу, но эту жертву никто не оценил», — отметила Анфиса Чехова.

Телеведущей стало жаль жену Толстого. В своих мемуарах Софья вспоминала: великий писатель никогда не был ей доволен. Толстой требовал от жены все больше времени и сил, но никогда не ценил помощь супруги.

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Чехова напомнила поклонникам, что роль жертвы никто никогда не оценит. Телеведущая рассказала о психологическом треугольнике «палач-жертва-спаситель». По словам звезды, в таких отношениях никто не будет счастлив.