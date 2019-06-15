Татьяна Навка продемонстрировала продольный шпагат

Для подписчиков своей страницы в Instagram экс-фигуристка записала видео, где делает упражнение для растяжки мышц.

Супруга пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка решила показать в своем блоге, как проходят ее тренировки. Поклонники давно просили ее записать видео с занятий спортом, и экс-фигуристка исполнила просьбу фанатов.

В Instagram она опубликовала ролик, на котором делает сложное упражнение по растяжке мышц – выполняет несколько продольных шпагатов подряд. 44-летняя экс-фигуристка призналась, что сразу начать такую тренировку она не рискнула. К этому упражнению ей, спортсменке с большим стажем, пришлось подготовиться.

Всем, кто собирается повторить серию продольных шпагатов, Татьяна Навка также рекомендует сначала хорошо размяться.

«Давно просили меня какое-нибудь видео выложить. Поверьте, у меня тоже не сразу получилось. Без подготовки не рекомендую повторять», — прокомментировала ролик супруга Дмитрия Пескова.

На ее публикацию быстро отреагировали звездные коллеги, среди которых Анита Цой и Алика Смехова. Поклонники, в свою очередь, начали сравнивать спортсменку с известной балериной.

«Волочкова отдыхает со своей рогаткой. Молодец Татьяна, очень необычный и трудоемкий шпагат. Так держать»: «Волочкова нервно курит», — написали под роликом фанаты.

Напомним, недавно известная балерина заявила, что ее знаменитый шпагат невозможно повторить и обучать своему искусству юных танцовщиц она не собирается. Видимо, поклонники Навки не согласны с мнением Волочковой.