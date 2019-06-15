Дочь Кети Топурии опубликовала видео со своего дня рождения

Дочь Кети Топурии Оливия сегодня отмечает день рождения. Девочке исполнилось 4 года. По случаю праздника на официальной странице малышки в Instagram, которую ведет звездная мама, появилось видео. В кадре Оливия рассказала детское стихотворение, которое выучила наизусть специально к праздничной дате. На аккаунт девочки подписано 41,5 тысячи человек.

«А мне уже 4», – гласит подпись под видео.

«С днём рождения! Будь счастлива, малышка!»; «Какая мамина мимика!»; «Манера поведения мамина»; «Явно с ребенком работают хорошие учителя», – отреагировали подписчики.

Напомним, дочь солистки группы «А-Студио» и бизнесмена Льва Гейхмана растет настоящей модницей. Певица очень любит ребенка и всячески ее балует. Кети Топурия неоднократно признавалась, что у ее дочери много люксовых вещей. По словам звезды, гардероб малышки в несколько раз больше, чем у нее самой.