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«Без косметики»: 41-летняя Федорова поделилась свежим кадром

И сама же акцентировала внимание на отсутствии макияжа.

«Без косметики»: 41-летняя Федорова поделилась свежим кадром
Модель Оксана Федорова Фото: globallookpress.com

41-летняя модель и ведущая Оксана Федорова, которая проснулась знаменитой после победы на конкурсе «Мисс Вселенная», за последние 20 лет почти не изменилась. По крайней мере, такого мнения придерживаются ее поклонники по всему миру.

Это доказывают и снимки знаменитости, где она предстает без макияжа. Такое фото Оксана недавно показала в своем блоге. Увидев девичье лицо модели, подписчики в один голос говорили, что телеведущая в свои годы выглядит куда лучше современных молодых девушек, которые увлекаются всевозможными  процедурами красоты.

Лучезарное фото Федорова сопроводила короткой подписью: «Без косметики детское лицо».

«Так непривычно видеть родные брови, а не стандартные татуажи бревна»; «Без косметики. Супер»; «Зачем под косметикой прятать такое красивое лицо?» — завалили комплиментами Оксану подписчики.

Конечно, в окружении Федоровой есть люди, которые полагают, что секрет красоты и молодости модели — в успешных пластических операциях. Но «Мисс Вселенная» все эти обвинения отвергает.

Напомним, Оксана Федорова стала самой красивой девушкой в мире чуть больше 17 лет назад. Недавно она вспоминала тот судьбоносный день, который полностью изменил ее жизнь. Правда, официально спустя несколько месяцев Федорову этого звания лишили, так как россиянка не выполнила все обязательства, что возлагают на лидера конкурса.

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«Без косметики»: 41-летняя Федорова поделилась свежим кадром
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