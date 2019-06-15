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Олег Майами покоряет питерских девушек

Перед концертом в северной столице он удивил серией откровенных снимков на своей странице в Instagram.

Олег Майами покоряет питерских девушек
Олег Майами Фото: globallookpress.com

Бывший участник проекта «Дом-2» и певец Олег Майами опубликовал в своем блоге два провокационных снимка. Фото сделаны в Санкт-Петербурге, где у исполнителя состоится концерт. На каждом снимке блогер находится в компании девушки, которая провокационно демонстрирует стройность своих ног.

Более того, на одном из фото Олег Майами решил спрятаться за спину молодой женщины. А если говорить точнее – за ее стройные ноги.

«Разве есть лучше способ укрыться от палящих лучей питерского солнца?» — иронично прокомментировал фото певец.

На откровенные снимки поклонники Олега Майами отреагировали неоднозначно. Большинство решили, что их кумиру не следует публиковать такие фото в блоге.

«Олег, раньше было приятно, к тебе на страницу заходить, теперь не очень… Завязывай!»; «Что с тобой и правда случилось? Раньше лучше был, фанатела, сейчас противно», — прокомментировали пост исполнителя подписчики.

Напомним, Олег Майами прославился после участия в проекте «Дом-2» и шоу «Голос». На телестройку он пришел в 2011 году, но счастья там так и не нашел. Сейчас Майами ведет блог и занимается музыкой.

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Олег Майами покоряет питерских девушек
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