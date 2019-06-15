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«Ощущаю себя старше»: Хилькевич радуется своему возрасту

35-летняя актриса призналась, что раньше считала лучшими периодами детство и молодость.

«Ощущаю себя старше»: Хилькевич радуется своему возрасту
Анна Хилькевич Фото: globallookpress.com

32-летняя актриса и мама двоих дочерей Анна Хилькевич запомнилась российскому зрителю как задорная девчонка из сериала «Универ». До последнего времени сама артистка воспринимала себя примерно так же – она категорически не хотела становиться старше. Но с годами ее отношение к взрослой жизни сильно изменилось. Об этом Анна Хилькевич рассказала в своем блоге в Instagram.

Актриса призналась, что раньше считала молодость и детство лучшими периодами. Сейчас же она понимает, что с годами жизнь становится только лучше.

«С каждым месяцем я ощущаю себя все старше. И знаете… мне это нравится))) раньше я не хотела взрослеть, мне казалось, что молодость и детство — лучшие периоды нашей жизни. Но оказалось, это совсем не так, дальше — только лучше больше, счастье внутри нас!» — написала в блоге звезда «Универа».

Многие поклонники согласись с ней, написав, что после 30 лет жизнь вовсе не заканчивается, а только начинается.

«Мне раньше тоже казалось, что вся жизнь до 30 лет… Сейчас 35, двое детей, любящий муж, и я только начинаю жить», — прокомментировала пост одна из подписчиц.

Добавим, Анне Хилькевич пришлось повзрослеть после рождения второй дочери. По словам актрисы, с появлением Марии у молодой мамы прибавилось хлопот. После этого Хилькевич начала больше ссориться с мужем, и дело чуть не дошло до развода. Но пара в итоге смогла наладить отношения и справиться с трудностями.

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«Ощущаю себя старше»: Хилькевич радуется своему возрасту
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