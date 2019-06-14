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Соколовский показал, как сильно любит дочку от Дакоты

Певец опубликовал видео, где целует пяточки маленькой Мии.

Соколовский показал, как сильно любит дочку от Дакоты
Влад Соколовский. Фото: globallookpress

Почти год назад Рита Дакота рассталась с Владом Соколовским. Певицу подтолкнули к разводу бесконечные измены бывшего мужа. Тем не менее, экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения. Дакота не запрещает видеться Соколовскому с дочерью. Двухлетняя Мия рада проводить время как с мамой, так и с папой.

Певец обожает дочку. Влад Соколовский часто делится с подписчиками в Instagram трогательными кадрами с Мией. Он любит играть и танцевать вместе с наследницей. Недавно певец поделился черно-белым видео, где целует пяточки малышки. «А что для вас кайф?» — подписал снимок артист.

Многие подписчики разделили чувства Соколовского. Им тоже приятно как общаться с детьми, так и вспоминать семейные вечера в детстве. Влад Соколовский признался, что теперь начал понимать своих родителей. Певец часто спрашивает Мию, любит ли она своего папу. И дочка всегда говорит «да».

Влад Соколовский о дочери. Фото
Влад Соколовский теперь понимает своих родителей. Скриншот: instagram.com/vs20/

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Влад СоколовскийВлад Соколовский и Рита Дакотавоспитание дочерижизнь после развода
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Соколовский показал, как сильно любит дочку от Дакоты
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