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Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб

Она проходила их более 30 лет назад. Фильм снимали о пушкинской эпохе.

Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
Алена Хмельницкая Фото: globallookpress.com

48-летняя Алена Хмельницкая несколько десятков лет отдала театру и кино. В своем блоге она решила показать поклонникам, как начинала свой непростой путь. В архивах бывшая супруга Тиграна Кеосаяна нашла старую фотографию. На ней ей всего 14-15 лет.

Как оказалось, этот снимок сделали во время одних из проб Алены Хмельницкой. Тогда искали актрису, которая сыграет в фильме, посвященном пушкинской эпохе.

Алена не помнит в деталях ни сами пробы, ни сюжет картины. Однако в ее памяти один момент все же сохранился – на ту роль юную артистку не утвердили. Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.

«Алена, какая чудесная! И одно лицо с Ксюшей!»; «Вы вообще не изменились», — прокомментировали снимок подписчики актрисы.

Напомним, недавно Алена Хмельницкая рассказала, что крайне тяжело относится к перерывам между ролями. По ее словам, карьера для нее значит очень и очень много, поэтому временные паузы ее пугают.

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Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
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