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Звезду «Перл-Харбора» арестовали за домогательство

Кьюба Гудинг-младший уже не первый раз становится героем подобной неприятной истории.

Звезду «Перл-Харбора» арестовали за домогательство
Кьюба Гудинг-младший Фото: .globallookpress.com

В США арестовали 51-летнего актера Кьюбу Гудинга-младшего, который известен российскому зрителю по таким картинам, как «Куда приводят мечты» и «Перл-Харбор». Причиной ареста стало неправомерное поведение голливудской звезды в одном из баров Нью-Йорка. После нескольких рюмок алкоголя актер начал распускать руки, пишет Associated Press.

По словам одной из посетительниц того заведения, Гудинг приставал к ней – пытался поцеловать и дотронулся до груди. Девушка была против такого внимания. Актера задержали на шесть часов, а затем отпустили, но по подписке о невыезде. Сам Гудинг обвинения в свой адрес отрицает.

Судьбу знаменитости теперь будет решать суд. Заседание должно состояться 26 июня. Максимальное наказание, которое светит голливудскому актеру, – 2 года колонии.

Гудинг-младший не первый раз становится героем подобной истории. 11 лет назад его судили за тот же проступок. Тогда он приставал к жительнице Нью-Йорка, но его в итоге отпустили.

Напомним, Кьюба Гудинг-младший – обладатель премии «Оскар». Статуэтку он получил за роль второго плана в картине «Джерри Магуайер».

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Тэги:

Кьюба Гудингобвинения в домогательствахсексуальное домогательство
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Звезду «Перл-Харбора» арестовали за домогательство
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