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Неудачный ракурс: коллеги Григорьева-Аполлонова рассказали о его «полноте»

Поклонники рыжего «Иванушки» который день говорят, что певец перестал следить за своей фигурой.

Неудачный ракурс: коллеги Григорьева-Аполлонова рассказали о его «полноте»
Андрей Григорьев-Аполлонов Фото: globallookpress.com

В среду солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Аполлонов опубликовал в блоге видеопоздравление в честь Дня России. Однако не все оценили обращение певца. После этой публикации в Instagram поклонники стали в один голос говорить, что исполнитель запустил себя и серьезно располнел.

Сам Григорьев-Аполлонов эту ситуацию пока никак не прокомментировал. Его коллеги же утверждают, что солист «Иванушек» в прекрасной форме. По словам еще одного музыканта, Кирилла Андреева, его коллега много времени уделяет спорту и мало ест.

«У него все хорошо, стройный, как в 18 лет. Единственная вредная привычка, которую Андрею пока побороть не удалось, — это курение», — уверен Андреев.

Примерно так же описала форму  Григорьева-Аполлонова специалист по пиару Яна Кузнецова. Она уверена, что Андрей в момент записи видео выбрал неудачный ракурс.

«Он прекрасно выглядит! Вот только виделись с ним. Может быть, просто неудачный ракурс. Андрей в отличной форме», — отмечает специалист по пиару.

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Неудачный ракурс: коллеги Григорьева-Аполлонова рассказали о его «полноте»
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