ЗВЕЗДЫ

Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками

Снимок певицы оценили Яна Рудковская, Мария Кожевникова и Анита Цой.

Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками
Светлана Лобода. Фото: globallookpress

Светлана Лобода любит демонстрировать стройную фигуру в купальнике. На этот раз певица позировала в очках на фоне кирпичной стены.

Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS. Его украшает принт с имитацией татуировок и надписей, а цвет приближен к цвету кожи. В комплекте топ и трусики стоят около 151 доллара, или 16 тысяч рублей.

Подписчики остались в восторге от нового снимка Светланы Лободы. Стройную фигуру и оригинальный купальник также оценили Нателла Крапивина, Яна Рудковская, Мария Кожевникова и Анита Цой.

Анита Цой, Рудковская и Коженвникова о снимке Лободы. Фото
Анита Цой, Рудковская и Кожевникова оценили фото Лободы. Скриншот: instagram.com/lobodaofficial/

«Вот это я понимаю, фигура! Венера Милосская 21 века», «Чертовски идеальная… Мне не верится, что на этой планете живет настолько красивый человек», «Разве можно быть такой идеальной?» — написали в комментариях.

После скандала на премии «МУЗ-ТВ» теперь не все звезды рады Светлане Лободе. За кулисами церемонии Сергей Лазарев накинулся на певицу с нецензурной бранью. После выступления артистки остальные звезды ушли на afterparty, не дождавшись ее.

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Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками
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