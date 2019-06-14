Ким Кардашян сорвала аплодисменты Дональда Трампа

Звезда реалити-шоу выступила в Белом доме по вопросу о тюремной реформе.

Ким Кардашян сорвала овации собравшихся в Белом доме после своего выступления по вопросу о тюремной реформе, задача которой — облегчить участь заключенных, отбывающих наказание.

Кроме этого, в задачу новой инициативы входит разработка методов по адаптации вышедших на свободу и помощи в трудоустройстве.

Дональд Трамп, перед тем как предоставить Ким слово, в своей речи назвал ее «хорошим человеком» и одной из «самых успешных людей в шоу-бизнесе». Он также похвалил ее за то, что она выучилась на адвоката.

Лидер США также обратился к мужу Ким Канье Уэсту, назвав рэпера одним из своих настоящих друзей.

После своей речи Кардашян поблагодарила Трампа и отдала должное Иванке Трамп и Джареду Кушнеру, которые по ее просьбе начали работать над реформой.

Модель рассказала о своих визитах в тюрьмы, которые дали ей представление о системе правосудия.

Она также призналась, что до этого понятия не имела о тех трудностях, с которым сталкиваются осужденные после выхода из тюрьмы, когда пытаются снова стать полноценными членами общества.

Ким также анонсировала запуск программы по обмену опытом, которая предоставит осужденным специальные ваучеры — с их помощью они смогут бесплатно ездить на интервью для устройства на работу, а также навещать родственников.

Звезда подчеркнула, что главной целью программы является снизить процент рецидива.

Трамп похвалил Кардашян за ее неустанные усилия по внедрению тюремной реформы, пишет The Blast.