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Семенович поразмышляла о феномене успешных людей

Пост певицы в Instagram не мог обойтись без фотографии, где она предстала в соблазнительном леопардовом платье.

Семенович поразмышляла о феномене успешных людей
Анна Семенович / Global look press

Анна Семенович — неоднозначная личность, но, бесспорно, одна из самых ярких женщин отечественного шоу-бизнеса. Бывшая солистка группы «Блестящие» не скрывает, что все время старается идти к успеху и добиваться новых высот.

В последнее время артистка увлеклась чтением биографий известных людей, чтобы понять секрет их успеха. Семенович пришла к выводу, что успеха добиваются только неординарные личности, способные мыслить вне общепринятых рамок.

«Я точно убедилась в том, что успеха добиваются неординарные люди, которые мыслят за рамками социума. Такие люди могли жить 100 или 300 лет назад, а мы по сей день помним их судьбы», — поделилась своими мыслями с подписчиками в Instagram певица.

Звезда российского шоу-бизнеса сделала вывод, что всегда нужно верить в свои силы и идти за мечтой.

Размышления об успехе Анна проиллюстрировала кадром из очередной фотосессии, на котором она предстала в леопардовом платье с декольте, подчеркивающим ее пышный бюст.

Часть поклонников согласилась с мнением Семенович об успехе и написала об этом в комментариях, другие же обратили внимание на наряд знаменитости и ее пышные формы.

«Привет, правильные слова», «Чудеса, действительно, случаются!», «Красотка!», «На тигрицу похожа», «Какая хорошенькая!!!», «Грудастая императрица!» — отметили подписчики в комментариях.

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Семенович поразмышляла о феномене успешных людей
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