Мера симпатии: Собчак обошлась без мата в интервью с Богомоловым

Поведение пары в процессе интервью оценил эксперт по мимике и жестам Илья Анищенко.

Интервью Константина Богомолова и Ксении Собчак продолжают обсуждать зрители в Сети. Оценил поведение пары и эксперт портала Teleprogramma.pro, специалист по мимике и жестам Илья Анищенко.

По слухам, именно ради режиссера Ксения ушла от мужа. Как рассказал профайлер, все манеры ведущей в ходе интервью говорят о том, что она действительно испытывает чувства к собеседнику.

Желая понравиться мужчине, Собчак постоянно поправляет волосы и одежду, прихорашивается, искренне улыбается и буквально поедает Константина глазами. Поменялась в лучшую сторону и ее речь.

В предыдущих интервью своего шоу «Осторожно, Собчак!» с Анастасией Волочковой, Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой журналистка не стеснялась ввернуть в разговор крепкое словцо. Но в этой беседе она не проронила ни одного ругательства, не прозвучало также традиционных для нее оскорбительных высказываний.

«Она хочет показаться приятной и поэтому меняет свое поведение – не ругается матом, не оскорбляет. Не могу говорить о влюбленности, потому что это следующая стадия, но сильная симпатия присутствует однозначно», – говорит Анищенко.

Что касается Богомолова, он, по мнению эксперта, не испытывает к Собчак особой симпатии, а, напротив, проявляет равнодушие и откровенно скучает на интервью.